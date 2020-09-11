Филимонов о борьбе за кресло мэра Одессы: мне пишут: «зачем ты туда поперся?»

Кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов рассказал, почему он решил баллотироваться на этот пост.

В эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» 10 сентября он заявил, что отсутствие управленческого опыта у него не является проблемой.

«Мне пишут: «Зачем ты туда поперся?». Важно не кто идет на пост мэра, а команда. Я буду заниматься стратегией», – сказал Филимонов.

Кандидат убежден, что Одессе нужен «не крепкий хозяйственник, а нормальный, честный, правдивый, не замазанный человек, который приведет с собой достаточно мощную и сильную команду профессионалов».

«В моей команде будут люди, которые хорошо знают ЖКХ, экономику и финансы, медицину. А я буду заниматься стратегией, тем, какой я вижу Одессу через 5-10 лет», – пояснил он.

Филимонов также заявил, что он не является техническим кандидатом, который удобен нынешнему городскому главе Геннадию Труханову.

«Мотивация пойти и участвовать в мэрских выборах у меня была достаточно серьезная, потому что в Одессе на протяжение всей независимости Украины не было единого взгляда на то, как город должен развиваться», – сказал кандидат.