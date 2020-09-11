На Киевщине задержали вора в законе «Мамуку»

В Киевской области 9 сентября полиция задержала вора в законе по прозвищу «Мамука», который въехал на территорию Украины незаконно.

Сейчас он находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшей депортации из страны, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.





По данным правоохранителей, «Мамука» прибыл в Украину, чтобы распространить преступное влияние в уголовной среде. Свой статус вора в законе он получил в 2013 году в Стамбуле.

Также отмечается, что у него есть родственные связи с вором в законе Тариэлом Ониани.

Сотрудники Государственной миграционной службы составили административный протокол на задержанного по статье 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил нахождения в Украине) КУоАП.