Под Киевом судят грабителей, которые в масках избили металлическим прутом женщину в ее же доме

За дерзкое разбойное нападение на женщину двое мужчин предстанут перед судом.

Об этом информирует прокуратура Киевской области.

«Прокурорами Барышевского отдела Бориспольской местной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по обвинению в разбойном нападении по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище и лицом, ранее совершившим разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемые, надев маски и перчатки, в одном из сел Барышевского района проникли в дом потерпевшей, где один из нападавших нанес ей удары металлическим прутом по голове. После чего, злоумышленники завладели денежными средствами и золотыми украшениями потерпевшей.

По ходатайству прокуратуры судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.