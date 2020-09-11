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В Минздраве показали карту активных больных коронавирусом в Украине по областям

11.09.2020

В Минздраве снова призвали украинцев ответственнее относиться к мерам безопасности во время пандемии коронавируса и показали карту активных больных в стране. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Количество активных случаев COVID-19 на 10.09 выросло в 2,2 раза по сравнению с количеством активных больных на 10.08. Распространение вируса SARS-CoV-2 среди населения в основном обусловлено ложным чувством безопасности в связи с ослаблением карантина. С целью предупреждения и снижения уровня заболеваемости COVID-19 необходимо соблюдать простые меры профилактики — респираторной гигиены, гигиены рук и физического дистанцирования», — указано в сообщении. 

 

ВОЗ рекомендует находиться на расстоянии не менее метра от других людей, которые не являются сожителями. Правила дистанцирования необходимо соблюдать независимо от наличия признаков заболевания или контактов с больными коронавирусом.

По состоянию на 10 сентября в Украине зарегистрировано 76 712 подтвержденных активных больных коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 201,4. В ЦРЗ также напомнили, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все.

 

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