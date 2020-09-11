Названы 5 трав, которые обладают противоопухолевыми свойствами

Многие травы содержат соединения, способные блокировать опухолевый рост, уменьшать распространение раковых клеток или приводить к их гибели. Некоторые снижают токсические проявления химиотерапии, способствуют нормализации процессов жизнедеятельности. Ясно лишь одно, что лекарственными травами излечить запущенную форму рака нельзя. А вот предотвратить появление недуга, повлиять на него в начальных стадиях, поддержать организм в послеоперационный период – можно, и даже нужно.

1. Календула

Огромную роль в лечении онкологических недугов на любой стадии играет календула. Она способна восстанавливать клетки организма, обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, бактерицидными, спазмолитическими и желчегонными свойствами.

2. Одуванчик

Одуванчик может быть полезен в качестве вспомогательного средства для лечения рака толстого кишечника и рака молочной железы.

3. Полынь

Полынь содержит вещества, которые действуют избирательным способом, то есть поражают клетки непосредственно в злокачественных новообразованиях, не затрагивая здоровые органы и ткани. При этом препараты на основе полыни можно применять на любой стадии развития раковой опухоли без риска осложнений.

4. Крапива

Крапива хороша для профилактики повторного возникновения рака. Лечение ею проводится непрерывно до исчезновения основных признаков заболевания 1-2 года. Из сухой крапивы делают настои. Кроме того, в рацион питания активно включают свежую крапиву.

5. Алтей

Алтей известен, как оказывающий отхаркивающее, противовоспалительное действие. Рекомендуется для больных раком желудка.

Противораковые сборы

– Возьмите по 1 ст. ложке: травы тысячелистника, листьев крапивы, корня солодки, травы астрагала, плодов шиповника, травы зверобоя, травы чистотела, листьев татарника, листьев толокнянки, травы спорыша, травы репешка, листьев эвкалипта, травы подмаренника, цветков календулы, травы череды.

Все травы измельчите, насыпьте в эмалированную кастрюлю и залейте 3 литрами кипятка. Кипятите на медленном огне 5 минут.

Принимайте по полстакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения – 6 месяцев.

– Понадобится по 1 столовой ложке цветков календулы, травы чистотела и листьев дурнишника. Все перемешайте и измельчите. Смесь залейте 400 гр. кипятка и варите около 5 минут. Настаивайте в течение двух часов под крышкой в темном месте.

Принимайте по столовой ложке 3 раза в день.

– 7 г сухой травы крапивы заваривают 200 мл кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

По материалам: sunny7.ua

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