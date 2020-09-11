Деркач назвал санкции США местью демократов и анонсировал новую пресс-конференцию с их разоблачением

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач прокомментировал включение своего имени в санкционный список США. По его мнению, это следствие мести демократов. Также он объявил о новой пресс-конференции, на которой озвучит новые шокирующие факты о коррупции представителей этой партии.

Комментарий Деркач написал в Фейсбук по-английски.

«Решение департамента Минфина США является превентивной реакцией на мою следующую пресс-конференцию, разоблачающую демокоррупцию», — заявил нардеп, а затем кратко объяснил смысл введения санкций.

«Месть представителей демокоррупции в лице Байдена, Кента и Квиена. Месть — неотъемлемая часть их постоянных действий против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все новые и новые международные коррупционные схемы. Это месть мне как представителю следственной группы», — отметил Деркач.

Он отметил, что уже сталкивался с местью, когда ему отменили американскую визу по запросу представителей демокоррупции в посольстве США и депортировали из Российской Федерации в 2017 году.

По его мнению, нынешнее решение было принято несколькими конгрессменами от Демократической партии и вдохновлено представителями Госдепартамента, покрывающими воровство и неправомерное использование международной помощи для Украины.

«Разоблачая схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести. Кроме того, никто не отменял первую поправку к Конституции США, свободу слова, а также право защищать демократические ценности и независимость своего государства от внешнего коррупционного влияния и внешнего контроля», — написал депутат.

Затем он сообщил о своих дальнейших планах.

Во-первых, в начале следующей недели он проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о шокирующих фактах, связанных с демокоррупцией. В связи с утечкой информации о предстоящей пресс-конференции и были поспешно введены санкции, так как демократы напуганы.

«Потому что цифры, документы и интересные записи подтверждают каждое слово, которое я озвучу. Не откажусь от пресс-конференции: на кону государственная независимость и суверенитет Украины», — пообещал Деркач.

Во-вторых, он собирается отстаивать свои интересы в правовом поле — в суде.

«Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям демокоррупции в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины. Я приглашаю журналистов на пресс-конференцию в начале следующей недели. О дате и времени сообщу дополнительно», — завершил пост депутат.