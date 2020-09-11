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Путину пришлось извиняться перед президентом Сербии за хамство спикера МИД России Захаровой

11.09.2020

Официальному представителю российского МИД Марии Захаровой удалось успешно «подложить свинью» президенту своей страны Владимиру Путину, который был вынужден в срочном порядке тушить внезапно разгоревшийся скандал в связи с ее дикой выходкой по отношению к Александру Вучичу, президенту едва ли не единственной дружелюбно настроенной к путинской России европейской страны.

Также извинения пришлось принести и главе российского МИД Сергею Лаврову, рассказал сербский президент телеканалу RTS.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за поста Захаровой это сделали оба. При том что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы об этом не упомянул», — сказал он.

Напомним, что после визита Вучича в Вашингтон, где им было подписано соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово, Захарова на своей странице в Facebook разместила странный пост, к которому прикрепила два изображения. Первое — это фотография со встречи в Белом доме, где Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета, а Трамп — за столом напротив. Вторым изображением был кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун. «Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2», — написала Захарова, недвусмысленно намекнув на то, что подобные позы могут принимать представители определенного вида занятий.

Публикация вызвала международный скандал, и «дипломат» даже была вынуждена извиняться, заявив, что ее неправильно поняли.

Сам Вучич на следующее утро после публикации Марии (она запостила скандальные фото около полуночи) был не очень сдержан и заявил, что считает недостойным уделять внимание «примитивизму и упрощенности» сознания, которые продемонстрировала Захарова.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Москва не ценит Сербию как единственную европейскую страну, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

Теперь же в интервью телеканалу, после звонка Путина, президент Сербии дипломатично отметил, что инцидент с постом Захаровой для него «несущественный».

Факт извинения Путина перед Вучичем подтвердил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «». «Да, это так», — сказал он.

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