Водитель из Мариуполя съела копию штрафа за вождение без ремня на глазах у полицейских

Водитель из Мариуполя решила съесть постановление на штраф за вождения без пристегнутого ремня безопасности в размере 51 гривни вместо оплаты прямо на глазах у правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Мариуполя в Facebook.

«Чтобы избежать ответственности, водитель решила… съесть постановление. Женщину, которая ехала не пристегнутой в автомобиле, патрульные заметили в Центральном районе. Инспекторы остановили транспортное средство чтобы пообщаться с нарушителем. Полицейские решили составить постановление, но во время ознакомления с документом, водитель повела себя странно и решила съесть копию. Призываем водителей пользоваться средствами пассивной безопасности: ремень спасает жизнь!», — указано в сообщении.

Внезапно принятое решение женщине, конечно, не помогло — штраф заплатить все-равно придется, ведь выданное ей постановление было только копией документа. Или же водитель имеет право обжаловать штраф в течении пяти дней после вынесения постановления.

Видео: TouTube / Нацполиция