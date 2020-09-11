Украинская актриса заявила в полицию о домогательствах коллеги прямо на съемках

Начинающая артистка кино Татьяна Острецова обвинила коллегу, актера Владимира Владимирова, в сексуальных домогательствах. Девушка не только выступила с публичным сообщением, но и обратилась в полицию с заявлением, в котором просит наказать обидчика.

Как написала актриса на странице в Facebook, она хочет, чтобы эта ситуация стала хорошим уроком для тех, кто переживал подобное, а также для тех, кому, возможно, предстоит столкнуться с домогательствами. “Я пережила нервный срыв и благодаря близким людям смогла справиться со всем потоком негатива и непонимания в мой адрес”, – отметила Татьяна.

Татьяна ОстрецоваФото: facebook.com/tatiana.ostretsova

О домогательствах Острецова публично заявила 23 августа, выбрав для этого социальную сеть. Актриса утверждает, что Владимиров не раз позволял себе лишнее прямо во время съемок. По ее словам, актер в кадре хватал ее за интимные места.

“В дублях я пыталась выкручиваться как могла, чтобы он не смог снова это сделать. На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своем теле ощущения от этого морального урода”, – написала артистка.

Тогда Татьяна решила не останавливать съемки, актриса не хотела подводить творческий коллектив картины. Теперь девушка жалеет о своем молчании.

“Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции – дальше я уже не смогу работать, так как внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвется смена. Я это признаю и жалею, что не пресекла это”, – отметила Острецова.

Собрав доказательства и заручившись поддержкой юристов, актриса обратилась в правоохранительные органы.

“По факту совершенных в отношении меня неправомерных действий, мной совместно с юристами предпринято ряд юридических мер. В том числе мы подали заявление о совершении преступления в полицию, добавив к нему видео и остальные, имеющиеся у меня на данный момент, доказательства”, – призналась Острецова.

Владимир Владимиров – 51-летний актер из Киева, который известен благодаря небольшим ролям в сериалах. А именно – “Входите без звонка”, “Вещдок”, “Скажена лікарня” и “Слуга народа”, где сыграл президента Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Владимиров в сериале “Скажена лікарня”Фото: facebook.com/wladimyrow.wladimyr