У Туреччині власник Lamborghini почав продавати кавуни з багажника свого суперкара

Курйозний випадок стався в Стамбулі. Власник суперкара залишився невідомим.

Чоловік торгував кавунами прямо з багажника свого досить незвичайного для таких операцій автомобіля. Це був пристойний на вигляд Lamborghini Aventador.

Комізм ситуації полягав у тому, що продавалися звичайні кавуни, приблизно 60 центів за кг. За словами очевидців, торговець привіз близько 150 кг кавунів, тобто очікувана виручка від продажу складе приблизно 90 доларів, тоді як вартість суперкара Lamborghini Aventador на вторинному ринку сягає від 150 до 400 тисяч доларів.