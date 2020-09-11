Знаменитая украинская телеведущая заболела коронавирусом

Ведущая программы “Сніданок з 1+1” Неля Шовкопляс заболела коронавирусом. Об этом она сама написала в Facebook, объяснив, почему была в эфире не в студии, а на видеосвязи онлайн.

Да, я заболела COVID-19. До этого в конце прошлой недели стала плохо себя чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело.

Когда и где заразилась – не знаю.

Сразу сообщила всем контактным лицам, на работу и в школу детей.

К счастью, и Руслан, и Люда, и Егор, и коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили негативные результаты своих тестов.

Семья еще проходит тестирование”, – в частности, сообщила Неля.

Как пишет телеведущая, в эти дни она пребывает на самоизоляции под контролем врача и придерживается всех его наставлений. Неля также проходит дообследование и принимает медикаменты, получила больничный.

Шовкопляс отмечает, что, конечно, волнуется, но надеется, что все будет хорошо как можно скорее. Она также попросила других беречься, соблюдать карантинные меры и поблагодарила за поддержку.