Новый антирекорд. За сутки в Украине Сovid-19 выявили у 3 144 человек

В Украине, по состоянию на утро пятницы 11 сентября, за сутки зафиксировано 3 144 новых случая заражения Covid-19. Это новый печальный антирекорд.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 148 756 человек. Вчера, 10 сентября, в Украине был зафиксировано 2 582 случая заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 145 612.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 3 076 пациента с этим диагнозом (+ 53 за сутки). Выздоровели уже 65 877 жителей страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 79 803 человека (+ 3 091 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).