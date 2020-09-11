Под Киевом произошло массовое ДТП: пятеро погибших и 20 раненых

На автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевщины 11 сентября произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате 5 человек погибли и 20 получили травмы.

ДТП произошло примерно в 03:00 часа на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

По предварительным данным правоохранителей, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Сначала сообщалось о 13 пострадавших в ДТП. Однако вскоре в патрульной полиции Киевской областиуточнили, что травмы различной степени тяжести в аварии получили 20 человек – их доставили в больницу.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, предварительно, водитель грузовика Mercedes заснул за рулем (у транспортного средства отсутствует тормозной путь). Четыре человека погибли на месте аварии, а водитель маршрутки – в больнице. В медучреждение также были направлены по меньшей мере 18 человек, пока неизвестно, кого из них госпитализировали.

На месте продолжали работать медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции, выясняя все обстоятельства аварии. Со своей стороны патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

«Просим участников дорожного движения учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика», – призвали правоохранители

Отметим, что очевидцы последствий аварии под Киевом в сети подчеркивают, что и после 8 часов движение там было затруднено.

«Я там минут 20 назад проезжал, то движение не восстановлено, все авто и, к сожалению погибшие люди находятся на месте ДТП. Это очень страшно», – пишет пользователь Иван Луценко в Facebook-сообществе dtp.kiev.uа.





