Пропагандистку Путина высмеяли в сети за наряд со «скатерти»

Российскую пропагандистку, главного редактора российского канала RT Маргариту Симоньян, высмеяли в сети за необычный наряд во время интервью с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Так, она появилась в кадре в платье зеленого цвета и пиджаке в тон, а на ноги набросила шаль от бренда Louis Vuitton. Пользователи же подумали, что Симоньян надела платок вместо юбки из-за того, что он «сливался» с нарядом, и принялись сравнивать его со скатертью и шторами. Соответствующий снимок был опубликован Telegram-каналом «Разбираются. Потерпите».







«У нее стилист Маша Захарова. В этом ансамбле по задумке еще и брошь в виде стакана должна быть, но Маргарита ее где-то профукала», «Это занавеска из душа», «Это шторы же?», «Пишут, что из московских гостиных начали пропадать скатерти», – написали люди.







