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ООН попросила страны дать $35 млрд на разработку вакцин от COVID-19

11.09.2020

ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку тестов и вакцин от коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Reuters, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.

«Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19», – отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Совещание было посвящено инициативе ВОЗ под названием Act Accelerator. Она направлена на то, чтобы ускорить исследования, связанные с коронавирусом, будь то совершенствование тестов или разработка вакцин.

На данный момент проект получил около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска.

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