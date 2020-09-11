Байден назвал «почти преступлением» реакцию Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп еще в феврале знал об опасности распространения коронавируса и преуменьшил ее. Это «отвратительно» и «почти преступно». Об этом заявил кандидат в президенты Джо Байден, передает CNN.

Таким образом демократ в интервью Джейку Тапперу отреагировал на признания главы Белого дома о том, что в последний месяц зимы он отдавал себе отчет про опасность COVID-19, но в уже в марте ее преуменьшил. Байден назвал данное обстоятельство «причиной, по которой мы не доверяем его лидерству».

«Это привело к смерти людей. И что он делал все это время? Он признал это — ты дышишь, это в воздухе — и он не хочет надевать маску. Он говорит: «Это нелепо — надевать маску, зачем тебе социальное дистанцирование? Зачем нужны эти правила?»»», — сказал он.

Известно, что Трамп дал 18 интервью Вудворду для книги последнего. В частности, 7 февраля он назвал коронавирус «смертельной штукой», а 19 марта констатировал, что «всегда хотел принизить вирус». Эта информация появилась в СМИ менее чем за месяц до первых дебатов действующего президента и экс-вице-президента.

Рассуждая о причинах такого поведения соперника Байден предположил, что все дело в корыстных интересах

«Речь шла о том, чтобы убедиться, что фондовый рынок не обвалится, что его богатые друзья не потеряют денег, и что он может сказать что угодно, что на самом деле все, что случилось, не имеет к нему никакого отношения», — добавил он.

По мнению Байдена, Трамп просто «размахивал белым флагом, ушел».

«Подумайте об этом. Подумайте о том, чего он не делал — это почти преступление», — уточнил кандидат в президенты.

Как считает политик, Трамп мог бы применить Закон об оборонном производстве, чтобы увеличить производство защитного медицинского оборудования до момента распространения COVID-19 в США.

Досталось американскому лидеру и за то, что он обвинил в случившемся КНР, так как таким образом президент стал восхвалять прозрачность китайского лидера Си Цзиньпина. Байден уверен, что в первые дни пандемии китаец должен был пригласить ученых из США в Ухан.

«Вирус не его вина, но смерть — это его вина. Потому что он мог бы что-то сделать. Он сказал, что нет необходимости в социальном дистанцировании и масках. На самом деле, он зашел настолько далеко, что предположил, что это нарушение американской свободы. И посмотрите, что случилось», — подчеркнул демократ.

Он отметил, что на данный момент количество умерших от коронавируса в Америке — 190 тысяч человек и летальных случаев становится все больше, а Трамп «не пошевелился».