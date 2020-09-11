Ляшко о введении карантина: Мы спасли тысячи жизней, мне не стыдно

Карантинные меры, предпринятые украинской властью в период пандемии коронавируса, позволили избежать множества смертей граждан. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украина 24».

По его словам, ему никогда не будет стыдно за то, что в марте в Украине был введен карантин.

«Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте», – сказал он.

Ляшко отметил, что в первые месяцы весны, когда во многих европейских государствах уже наблюдался высокий уровень заболеваемости COVID-19, в Украине имелись только единичные случаи заражения.

«Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры», – напомнил он.

В настоящее время, подчеркнул Ляшко, отечественная медицина в состоянии оказать помощь всем заболевшим коронавирусом.