Трамп осознавал опасность COVID-19 с самого начала, но «не хотел сеять панику». Теперь США – лидер по заболеваемости

В во время пандемии COVID-19 президент США Дональд Трамп публично преуменьшал опасность инфекции. Однако, как выяснилось, американский лидер прекрасно знал, что вирус может быть смертельным – он просто «не хотел сеять панику».

Это следует из интервью, которое глава государства дал журналисту Бобу Вудварду еще в феврале. Некоторые фрагменты беседы с лидером опубликовали издания CNN и The Washington Post.

В разговоре с журналистом Трамп назвал коронавирус «смертоносной штукой», которая в пять раз более опасна, чем грипп. Уже спустя три дня он публично отрицал опасность болезни.

Позже Трамп подтвердил журналисту, что он пытается не допустить панику в стране.

«Я хотел всегда преуменьшить его значение. Я до сих пор это делаю, потому что не хочу вызывать панику», — сказал он.

За последние полгода американский лидер сделал более сотни заявлений, в которых отрицал опасность COVID–19 и даже обещал скорую победу на ним.

Так, например, 24 февраля Трамп заявил, что коронавирус в США «во многом под контролем». А 9 марта он сравнил вирус с гриппом, отметив, что «мы никогда не закрывали страну из-за гриппа».

9 сентября, когда стало известно об убежденности Трампа в опасности коронавируса в самом начале пандемии, он признался, что преуменьшал угрозы из-за любви к стране.