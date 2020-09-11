«Русіш швайне»: На Донеччині патріот «прикрасив» рекламні борди Штепи

У Слов’янську Донецької області поліція затримала чоловіка, який пошкодив написами лайтборди із зображенням та політичною рекламою потенційної кандидатки на посаду міського голови Нелі Штепи.

Ним виявився 35-річний мешканець міста Миколаївка.

Про це повідомляє ОПОРА.

Так, пошкоджені лайтборди розміщені в центрі міста на бульварі Пушкіна. «До поліції надійшло повідомлення про пошкодження сітілайтів, які розташовані по бульвару Пушкіна у Слов’янську. Особу, причетну до правопорушення, встановили співробітники патрульної поліції. Ним виявився житель Миколаївки 1985 року народження», – розповіла старша інспекторка Слов’янського відділу поліції, капітан поліції Марія Тюріна.

Як повідомили в поліції, відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство» – тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Матеріали направлені до Слов’янського міськрайонного суду. «З початком виборчого процесу стає дедалі більше зовнішньої реклами від імені політичних партій чи потенційних кандидатів. Поки що кандидати офіційно не зареєстровані. Але у межах виборчої кампанії це може сприйматися як перешкоджання діяльності кандидата, а не лише як хуліганські дії.

Поки що ж за подібну діяльність законодавством передбачена адміністративна відповідальність, що регулюється статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення України або хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України», – зазначила координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області Наталія Боровська.