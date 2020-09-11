Абромавичус подал в отставку с поста главы «Укроборонпрома»

Глава ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Об этом в Facebook сообщил его заместитель Мустафа Найем. Он отметил, что Абромавичус подал в отставку еще месяц назад.

«Новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента», – добавил Найем.

По его словам, новый глава «Укроборонпрома» будет иметь право создать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать видение реформы.

«В то же время «Укроборонпром» – не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии», – отметил Найем.