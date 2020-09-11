Главный санврач Одесчины отрицает, что в области нет тестов на COVID-19

Необычно малое количество случаев COVID-19, зафиксированное за минувшие сутки в Одесской области (всего 47), некоторые СМИ объяснили отсутствием в регионе тест-систем и реагентов к ним.

Думская связалась с главным санитарным врачом Одесской области Виталием Гончаровым, чтобы выяснить реальное положение дел.

«В настоящее время региональный лабораторный центр Минздрава полностью обеспечен тестами и расходными материалами. Была однодневная проблема с доставкой тестов фирмой-поставщиком, ее уже разрешили», — заявил он.

Он добавил, что ПЦР-тестирование проводится не только в «частных клиниках», как пишут упомянутые СМИ. Его делают во всех опорных больницах и в областной имунновирусологической лаборатории.