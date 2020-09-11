Какие пищевые добавки помогают при гриппе и простуде

Эхинацея помогает в профилактике простудных заболеваний. Этот факт был доказан во время самого масштабного клинического исследования, которое когда-либо проводилось для изучения свойств лекарственных растений.

Ученые установили, что регулярный прием в течение четырех месяцев препаратов эхинацеи снижает количество простуд. Кроме того, даже если человек заболевает, длительность недомогания сокращается на 26 процентов. Эхинацея пурпурная – это растение из семейства Астровые, которое издавна используется в народной медицине. Считается, что его экстракт усиливает иммунную систему и позволяет побороть вирусы, которые вызывают до 95 процентов случаев простуд. В исследовании принимали участие 750 человек. Благодаря эхинацеи, общее количество дней болезни сократилось с 850 до 672. Особенно полезной эхинацея оказалась для людей с ослабленной иммунной системой. Среди них количество простуд уменьшилось на 59 процентов.

Эхинацея является популярным лекарственным растением, которое веками использовалась в натуральной медицине для лечения многих заболеваний. В настоящее время она входит в состав многих лекарств для лечения простуды, гриппа и заболеваний верхних дыхательных путей. При ежедневном использовании эхинацея помогает снизить риск и продолжительность респираторных инфекций.