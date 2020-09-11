Шабунин о новом заме Венедиктовой: Медведчук и россияне будут контролировать три важных элемента правоохранительной системы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отдала под контроль своему новому заместителю Максиму Якубовскому три важных направления правоохранительной системы Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, на своей должности Якубовский будет контролировать дела о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса, департамент по делам Майдана, а также дела о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.

«Теперь, благодаря Зеленскому, Медведчук и россияне контролируют три сверхважные направления правоохранительной системы Украины», — написал Шабунин.