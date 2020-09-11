Из-за карантина в мире выросло число детских браков – The Guardian

Влияние пандемии имеет долгосрочный характер: ООН предупреждает, что число детских браков в ближайшие десять лет может вырасти на 13 миллионов.

Самите (имя изменено) 17 лет, она живет в районе Ламджунг в Непале, в бедной семье. Если бы не упорство Самиты, она могла и вовсе не получить образования. Ведь её родители считают, что девушка должна заниматься домашним хозяйством.Об єтом пишет The Guardian.

Благодаря благотворительной организации Voluntary Service Overseas и проекту Sisters for Sisters Самита смогла посещать школу. Однако в мае, когда учебные заведения закрыли на карантин, и четверть населения страны потеряла работу, мать Самиты решила, что дочери следует выйти замуж.

Самита стала одной из трех девушек в округе, которых отдали замуж в первые месяцы карантина.

Чем опасны детские браки

Вступление в брак в несовершеннолетнем возрасте во многих странах Азии и Африки означает, что девушка теряет возможность получить образование. Молодые жены часто становятся жертвами жестокого обращения. В большинстве своем они живут в бедности и имеют проблемы со здоровьем.

VSO провела исследование в четырех сельских районах Непала, где действуют программы Sisters for Sisters. Несовершеннолетних девушек спрашивали, как изменилась их жизнь после введения карантина. Подавляющее большинство, 89%, сообщили, что вынуждены выполнять домашнюю работу или вести сельское хозяйство за счет учебы в школе. За три месяца из 152 девочек 11 вынудили выйти замуж.

Эксперты из Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) заявили, что в течение следующих 10 лет из-за шестимесячного закрытия школ в сочетании с экономическими трудностями может состояться еще 13 миллионов детских браков.

В правительственных отчетах отмечается рост подростковой беременности в Кении, где школы закрыты до января 2021 года. В Малави, где 42% девочек выходят замуж до 18 лет, также участились случаи подростковой беременности, изнасилований и заключения детских браков.

Статистика ужасающая: с марта по май 2020 года количество детских и принудительных браков в Малави увеличилось на 83% по сравнению с прошлым годом, а количество изнасилований, связанных с детскими браками, на 151%.