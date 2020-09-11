Коррупция, поборы, контрабанда — эксчиновник Дмитрий Кузишен продолжает обворовывать украинцев на сотни миллионов долларов

В первой части материала о Дмитрии Кузишене, мы рассказали о том, как бывший руководителей фитосанитарной инспекции Одесской области наладил коррупционную схему по выдаче фиктивных фитосанитарных сертификатов.

Остаётся один вопрос – почему же правоохранители не расследуют коррупционные факты в Одесской областной Госпродпотребслужбе, и спокойно дают схеме Кузишена работать уже в течении 9 лет. Как мы установили, крышуются действия Кузишена не только Одесскими правоохранителями, но даже руководством Службы безопасности Украины.

Для схемы выдачи фитосанитарных сертификатов, фитосанитарная инспекция отправляет на фиктивную фумигацию поставщиков в «нужные» компании Кузишена, среди которых ООО «Коминтернбудленд», ООО «Агрологистик плюс», ООО «Авангард +», ООО «Вирт логистик». Каждая из них имеет признаки фиктивности, имеют задолженности по уплате налогов, и замешены в уголовных производствах.

Первой из созданных компаний Кузишена было ООО «Коминтернбудленд». Предприятие было основано в 2007 году. Что характерно для всех фиктивных компаний Кузишена, их уставной капитал вообще номинальный, и составлял 42 тысячи гривен, хотя согласно данных в открытых реестрах, они занимаются всем спектром сельскохозяйственной деятельности – от сбора урожая до ремонта техники (причём не только автомобильной, но и водной). В целом деятельность ООО «Коминтернбудленд» ничем не примечательна. Если бы не одно «но». В 2015 году налоговая аннулирует их свидетельство плательщика налога на добавленную собственность, помимо этого в реестре отсутствуют данные о том, что они есть плательщиков единого налога, что свидетельствует о том, что сейчас предприятие уже «мёртвое».

Данные из реестра об оплате налогов ООО «Коминтернбудленд»

По истине интересные факты о деятельности ООО «Коминтернбудленд» проявились позже. В 2016 году ООО «Коминтернбудленд» были привлечены к административной ответственности из-за составления фиктивных договоров с ООО «УЛС-ГЛОБАЛ» на общую суму 957 тысяч гривен. Хотя уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, но Кузишену удалось «порешать» реальную ответственность, и перевести дело в административную плоскость.

Самая феерическая уголовная история из орбиты компаний Кузишена, однозначно в ООО «Вирт логистик». В едином государственном реестре судебных решений есть 42 упоминания об уголовных производствах против должностных лиц «Вирт логистик». Одно из них, внесённое в ЕРДР № 42017000000004294 от 17.11.2017 касается уже знакомых нам фиктивной предпринимательской деятельности, легализации доходов, добытых преступным путём. Если в ситуации с ООО «Коминтернбудленд» удалось «порешать» и перевести всё в плоскость административных дел, в случае «Вирт логистик», провернуть такую махинацию Кузишену не удалось, поэтому против должностных лиц предприятия ведутся следственные действия.

Также компания подозревается в контрабандной деятельности. По сути решения Печерского районного суда города Киева понятно, что «Вирт логистик» совместно с другими компаниями занимались контрабандой сигарет через Одесскую таможню. По решению суда было арестовано более 10 тысяч пачек сигарет. Также был наложен арест на все счета 5 десятков компаний. Некоторые из них обжаловали решение о наложении ареста на счета, и суд его даже принял, освободив контрабандистов от ареста.

Другое же уголовное производство против «Вирт логистик» касается умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и внесено в ЕРДР под № 32015140000000159 от 11.08.2015 года.

Но «изюминкой на торте» всей истории компании «Вирт логистик» — является приговор суда. Правоохранительные органы установили, что должностные лица «Вирт логистик» занимались похищениям людей с целью их дальнейшего выкупа. Судебный приговор занимает более 100 страниц, в которых полностью прописано весь уголовный путь бандитов.

В январе 2019 года, следователи государственного бюро расследований завели против должностных лиц ряда предприятий, среди которых «Агрологистик плюс» уголовное дело по факту фиктивной предпринимательской деятельности, легализации доходов, добытых преступным путём и злоупотребления служебным положением. В сентябре 2019 года Киевский апелляционный суд своим решениям арестовал имущество «Агрологистик плюс». Следствие продолжается. Также «Агрологистик плюс» имеет огромные долги за неуплату налогов – почти 200 тысяч гривен. И это при том, что уставной капитал предприятия составляет всего 100 гривен.

Данные из открытого реестра об ООО «Агрологистик плюс»

Несмотря на всё это, предприятия Кузишена продолжают работать в Одесском порту, высасывая из импортёров все соки.

Но такой расклад, естественно, не устаивает поставщиков продукции растительного происхождения. Поэтому, для отстаивания собственных интересов, они обратились в Всеукраинское общественное объединение «Фумигационная ассоциация».

В свою очередь члены «Фумигационной ассоциации» написали заявление об уголовных правонарушениях, которые совершают должностные лица госпродпотребслужбы.





По факту данного обращения, следователь Территориального управления ГБР в городе Киеве Марьяна Коциба зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины под № 62019100000001670 от 11.11.2019. В силу того, что зарегистрировано заявление было с нарушением законодательства, это стало первым звоночком о том, что расследовать фиктивную деятельность компаний Кузишена никто не будет. Нарушения состояло в том, что Уголовный процессуальный кодекс Украины в статье 214 предусматривает, что заявление о совершении уголовного правонарушения, вноситься в реестр неотложно, но не более, чем за 24 часа после его получения. В нашем случае следователь ГБР внёс ведомости об уголовном правонарушении только через 3 дня после предоставления заявления.





И, когда уже могло показаться, что действительно, незаконные действия Кузишена и его подельников из госпродпотребслужбы, СБУ и криминального мира, будут пресекаться Государственным бюро расследований, ГБР дали заднюю. Единственное следственное действия, которое они провели – опрос заявителя, который состоялся 18 ноября 2019 года.





После этого, уголовное производство плавно стало на тормоз, и через несколько недель его вообще закрыли. Видимо этот срок пошёл на переговоры между Кузишеным и следователями ДБР, и как свидетельствует конечный результат, им удалось договориться. Но общественники не собираются мириться с его поборами в Одесской фумигационной инспекции, и будут бороться за справедливость.

Поэтому, продолжение следует…