США рекордно снизили закупку нефти у Саудовской Аравии

Импорт нефти из Саудовской Аравии в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, оказался рекордно низким как минимум за последние десять лет, об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В среднем поставки составляли 100 тысяч баррелей в сутки, что на 49 процентов меньше, чем за неделю до того (197 тысяч баррелей). В месячном выражении импорт саудовской нефти рухнул в три раза.

Соответствующую статистику закупок ведомство ведет с июня 2010 года. Максимальный объем поставок зафиксирован в первую неделю 2012 года — в среднем 2,047 миллиона баррелей в сутки.

7 сентября сообщалось, что нефть дешевеет более чем на 1% в понедельник, в ходе торгов обновив минимум с июля, после того, как Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для азиатских клиентов максимальными темпами за пять месяцев.

По состоянию на вечер четверга, 10 сентября, сорт Brent торгуется на уровне 40,5 доллара за баррель. WTI скорректировался до 37,7 доллара, хотя опускался за последние дни до 36,6 доллара.