Восстановлена хронология действий Навального до госпитализации

В Томске следователи управления на транспорте МВД России восстановили хронологию действий Алексея Навального до госпитализации в Омске. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

В ходе проверочных мероприятий удалось восстановить как маршрут самого блогера, так и сопровождавших его лиц. Так, он посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, находился на съемной квартире, где проходила рабочая встреча с его сторонниками, и «Венской кофейне» в аэропорту города Томска. Именно там Навальный питался, употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

Следователи опросили пять из шести граждан, которые были с Алексеем Навальным во время поездки. Среди них — Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Сопровождавшая Навального Марина Певчих уклонилась от дачи показаний, вылетев в Германию 22 августа.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас анализируют полученные объяснения сторонников блогера, заключения экспертов и другие материалы. Также устанавливается местонахождение пассажиров, которые летели в одном самолете с Навальным, устанавливается его личный врач и медицинская клиника, где оппозиционер проходил лечение.

Следователи готовят запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии. Запрос будет включать в себя ходатайство о присутствии следователей из России и эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику.

Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме Навального. Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский утверждал, что у пациента нарушение углеводного баланса.