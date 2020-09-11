Ткаченко продолжает лгать о своей недвижимости

В Киеве, под зданием министерства культуры и информационной политики проходит митинг представителей общественных организаций за отставку министра Александра Ткаченко.

Об этом сообщил корреспондент издания Journalist.

Активисты не первый раз выходят с требованиям к министру выйти к ним и публично объяснить ситуацию с самозахватом земли на Трухановом острове, незаконном размещении его частного дома в рекреационной зоне заповедника, и прокомментировать информацию о приобретении Ткаченком ещё одного дома на Киевском море, стоимостью 12 миллионов.

Кроме того, основным требованием останется отставка с поста министра культуры и информационной политики.

По словам активиста общественной организации «Наш ліс», поведение Александра Ткаченко, занимающего на данный момент один из ключевых постов в кабинете министров, бросает тень на деятельность всего правительства.

«Не может чиновник, вокруг которого ежедневно звучат скандалы связанные с коррупцией, не реагировать и не комментировать свои действия. Ткаченко не просто игнорирует любые призывы к публичному диалогу, но и не считает нужным никак комментировать факты, подтверждающие его незаконную деятельность. Министр любой европейской страны подал бы в отставку, если бы в обществе прозвучало хотя бы 10% обвинений, которые появляются в отношении министра культуры и информационной политики Украины. Но! У нас же все молчат! И сам министр, и президент, и правоохранительные органы. Не молчит только общественность! И мы будем продолжать требовать вернуть Труханов остров людям! Мы будем требовать, чтобы Ткаченко отчитался за приватизацию Одесской киностудии, после которой у него появляются дома за 12 миллионов! Мы будем требовать того, чтобы украинские чиновники и, в частности, Александр Ткаченко нес ответственность за свои действия, а не уничтожал украинскую культуру, преследуя при этом свои собственные, финансовые интересы!» — заявил активист.

Кроме того, у активистов возник вопрос по поводу достоверности суммы, указанной Ткаченком, за участок в 15 соток и коттедж площадью 267 квадратов.

“Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что господин Ткаченко врет о своих доходах и своей недвижимости. Поэтому неудивительно, если эта информация очередная ложь Ткаченко: чтобы отвлечь внимание общественности от дома на Трухановом острове.”, — добавил один из активистов.