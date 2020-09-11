Потужний вибух пролунав на військовому складі у Йорданії (відео)

Сильний вибух пролунав у районі складу боєприпасів армії Йорданії в околицях міста Зарка вночі 11 вересня. Місцеві ЗМІ пишуть, що це не теракт, а все, мовляв, через спеку.

Через вибух біля складу з боєприпасами у Йорданії щонайменше дві людини загинули, троє травмованих. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia.

На місці вибуху спалахнула пожежа. Вражаючі відео вибуху вже з’явилися у мережі. Що стало його причиною – наразі невідомо, але місцеві ЗМІ звинувачують спеку.

Влада наразі не робила заяв щодо причин чи наслідків вибуху, оголосили тільки про початок розслідування інциденту. Утім, що вибух стався на складі боєприпасів – у генштабі армії підтвердили.