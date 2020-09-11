Богдан – Зеленскому: «Пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста»

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону обратился к гаранту Конституции нашей страны Владимиру Александровичу Зеленскому.

Свое обращение он озвучил в самом конце разговора с журналистом. Полное интервью Богдана было опубликовано на YouTube-канале журналиста «В гостях у Гордона».

Как удалось выяснить корреспондентам Replyua.net, Андрей Богдан, обращаясь к главе государства Владимиру Зеленскому, выполняя просьбу Гордона о нестандартном завершении интервью, призвал украинского лидера «остановиться». Так, Андрей Богдан заявил: «Я понимаю, Владимир Александрович, вы не услышите сложные слова. Но пока еще не поздно нам сделать остановку… Очнитесь, пожалуйста, я вас очень прошу».

Также стоит отметить, что Андрей Богдан во время своего интервью, которое вышло в эфир вечером, девятого сентября, сделал целый ряд сенсационных заявлений о властной системе в Украине. Видео вышло не весьма лестным по отношению к Владимиру Зеленскому, хотя откровенных обвинений и неуважения бывший глава ОП не говорил.