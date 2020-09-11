Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации “Репортеры без границ” (РБГ) Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Беларусь миссию наблюдателей.

Об этом сообщает Интерфакс.

“Призываем Генеральную ассамблею ООН направить (в Беларусь – ред.) миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов”, – говорится в обращении. Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали “Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса”.

“Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Беларуси в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ”, – сказано в обращении.