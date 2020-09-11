За сутки в ВСУ выявили 35 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 10 сентября, выявили 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего сейчас болеют 640 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

“Всего за время пандемии выздоровели – 1 478 человек, летальных исходов – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 716 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток – 77 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из 35 новых случаев COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 4 человека.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 31 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.