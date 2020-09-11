Украинцы платят за свет больше, чем в ЕС

Уже через полтора месяца в Украине стартует отопительный сезон. А вместе с ним увеличатся и суммы в платежках за коммунальные услуги. При этом когда украинцы жалуются на очередное повышение тарифов ЖКХ, чиновники часто подчеркивают дешевизну наших тарифов по сравнению с европейскими.

«Вести» изучили тарифы в разных странах Европы и сравнили их размеры с украинскими платежами.

Электроэнергия дороже, чем в Европе

По подсчетам Еврокомиссии, Украина вошла в перечень стран с самыми высокими ценами на электроэнергию. По состоянию на первое полугодие 2020 года средние оптовые цены на электроэнергию на сутки вперед для украинцев были на 38% больше, чем в среднем по Европе.

Так, если в странах ЕС биржевые цены на ток достигали в перерасчете на гривни 1122 грн/МВт·ч, то в Украине — 1547 грн/МВт·ч. Дороже украинцев электричество покупали только греки — 1650 евро/МВт·ч. На Мальте, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Польше электричество тоже считается дорогим, но не превышает 1485 грн. В то время как странам с высоким уровнем жизни — например, Норвегии и Швеции — электричество достается в три раза дешевле (495 грн и 561 грн/МВт·ч соответственно). Столь низкие цены в Скандинавском регионе удалось достичь за счет интенсивного использования альтернативных источников энергии, таких как гидро- и ветровая энергетика.

При этом, как говорит «Вестям» энергетический эксперт Валентин Землянский, все цифры, которые указаны выше, — это биржевые цены, по которым электроэнергию в Украине закупает промышленность. «В то время как стоимость тока для населения рассчитывается исходя из ПСО (Положение о специальных обязательствах. — Авт.), согласно которым цена ниже, чем на рынке», — сказал «Вестям» Землянский.

Учитывая ПСО, стоимость электроэнергии для домохозяйств в Киеве все еще остается самой низкой среди всех европейских столиц. Но в то же время находится среди городов — лидеров по росту тарифов на ток. Как говорится в отчете Еврокомиссии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост цен в 2020 году наблюдается в Вильнюсе (+15%), за ним следуют Киев (+14%) и Варшава (+13%). При этом в Амстердаме (-33%), Мадриде (-16%) и Брюсселе (-12%), наоборот, отмечается снижение тарифов.

В целом же наиболее близкими европейскими странами по стоимости электроэнергии являются частично признанное государство Республика Косово — там кВт·ч обходится 1,98 грн и Сербия — 2,31 грн. Если же говорить о Евросоюзе, то самая низкая цена тока в Болгарии — 2,97 грн, Нидерландах — 3,63 грн, а также в Литве, на Мальте и в Польше — 4,29 грн. А самая дорогая электроэнергия — в Дании, Бельгии и Германии: почти 10 грн/кВт·ч. Все остальные граждане ЕС платят преимущественно в диапазоне 6,60–8,25 грн/кВт·ч.

ЧТО С ГАЗОМ

Похожая ситуация наблюдается и с газом. Средняя цена природного газа для жителей европейских столиц, по данным мониторинга HEPI (Household Energy Price Index) за август 2020 года, составляет 6,28 евроцента за кВт·ч. Отметим, в Европе принято рассчитывать потребление газа не в кубометрах, а в кВт·ч. С учетом соотношения 1 куб. м = 10,5 кВт·ч и официального курса НБУ на 10 сентября 33 грн/евро — это в среднем 21,7 грн/куб. м. В то время как в Украине у большинства поставщиков цена на газ в сентябре 2020 года составляет в среднем 5,5 грн/куб. м. А это в четыре раза меньше средней цены по Европе.

При этом самая высокая цена газа — в Швеции. Там стоимость кубометра газа составляет 1,8 евро, или почти 60 грн. Втрое дешевле голубое топливо покупают французы. Для них кубометр обходится в 60 евроцентов, или 19,5 грн. Примерно столько же платят в Германии. А самый дешевый газ среди всех стран ЕС населению продают в Люксембурге и Бельгии. В перерасчете на гривни там платят 11,9 грн и 12,2 грн за куб. м газа соответственно.

Причем, так же как с электричеством, Украина оказалась единственной страной региона, где в августе наблюдался существенный рост цен на голубое топливо. По данным HEPI, рост цен составил 10%. В остальных странах цена либо снижалась, либо оставалась на прежнем уровне.

Вода и отопление

Что касается водоснабжения и отопления, то и здесь украинцы пока платят меньше европейцев. Если в Киеве стоимость водоснабжения и водоотвода составляет 27,4 грн/куб. м, то, например, в Берлине (Германия), по данным аналитической платформы IBNet Tariffs, за такой же объем пришлось бы выложить порядка 165 грн, в Праге (Чехия) — 110 грн, а в Варшаве (Польша) — 90 грн.

Такая же ситуация и с отоплением. Если в Украине стоимость 1 Гкал тепла в среднем составляет 1654 грн, то, например, в Словакии — в два раза дороже — 3283 грн. Чуть дешевле в Чехии — 2850 грн и Эстонии — 2642 грн. Стоит также добавить, что в некоторых странах Европы, в том числе Англии, Франции, Германии, Финляндии, попросту нет центрального отопления. В домах и квартирах установлены бойлеры и индивидуальные газовые колонки, нагревающие воду и батареи.

14% украинцев платят за ЖКХ больше половины дохода

Но гораздо более важным показателем, нежели тарифы, является соотношение их с доходами. «Когда мы сравниваем статистику, то следует также учитывать не только цифры, но и сравнивать по паритету покупательной способности. То есть привязывать стоимость услуги к доходу. И тогда картина будет выглядеть совершенно по-другому. Мы увидим, что Украина находится где-то в середине списка. Ведь все мы платим исходя из наших доходов. А нас чиновники все время пытаются убедить, что наша коммуналка намного дешевле, чем в Европе. Давайте мы сначала выйдем на среднеевропейский уровень дохода — 2 тыс. евро или хотя бы на польский — 1 тыс. евро и тогда начнем сравнивать. А если мы говорим, что по Киеву средняя зарплата — 17 тыс. грн, то о каком сравнении идет речь?» — сказал «Вестям» энергетический эксперт Валентин Землянский.

К слову, как свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в декабре 2019 года, 14% украинцев платят за коммунальные услуги больше половины своего дохода, еще 21% — от трети до половины. «Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за четыре года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое — с 6% до 14%», — говорится в сообщении. Тогда как в самых дорогих по уровню коммунальных платежей странах ЕС граждане в среднем отдают за услуги ЖКХ порядка 21%.