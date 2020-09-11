В Минске пропал 16-летний парень, которого избили силовики, а затем обвинили в массовых беспорядках

В Минске пропал 16-летний Тимур Мицкевич, которого жестоко избили силовики после задержания в августе во время протестов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

«Находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» (ул. Нарочанская, д. 17), откуда 08.09.2020 около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», — говорится в сообщении.

13 августа Тимура доставили в больницу из РУВД с множественными ушибами мягких тканей и конечностей, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, и травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Какое-то время он находился в медикаментозной коме, пишет TUT.BY.

3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). По словам следователей, Тимур активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля.

Родственники парня рассказали, что 3 сентября в СК ему стало плохо — подростка отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, а в день исчезновения его перевели в обычную палату. Родные говорят, что выписывать его на тот момент еще не собирались. По их словам, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился возле больницы с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.