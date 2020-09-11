Путин встретится с Лукашенко в Москве 14 сентября

Глава России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в Москве 14 сентября. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Будет рабочий визит. У него (Лукашенко) будет общение с президентом Путиным», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, при этом не планируется ни подписания каких-либо документов, ни итоговой пресс-конференции. Планируется только трансляция обмена вступительным протокольными словами.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», — отметил Песков.