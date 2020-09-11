Медики рассказали, кому нельзя есть жареные яйца

Жареные яйца нельзя есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом предупреждают медики, которых цитирует Change.

Тем, у кого есть такие хронические заболевания, как ожирение или проблемы с сердцем или сосудами, лучше питаться вареными вкрутую яйцами без желтков, поскольку они содержат определенное количество холестерина и основное количество жиров.

По данным диетологов, полностью отказываться от яиц не стоит, так как они содержат большое количество витаминов D, B6, B12 и таких минералов, как цинк, железо и медь. Также в яичнице почти нет углеводов.