Украинцев снова закроют по домам на карантин? Раскрыты планы Кабмина

В Украине, несмотря на резкий рост количества заболевших коронавирусом, вводить жесткий карантин не будут.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Как рассказал высокопоставленный источник в правительстве, на уровне премьера и президента уже принято решение: ситуацию с тотальными запретами и закрытием бизнеса повторять не будут.

«Премьер совсем недавно проводил встречу с крупным бизнесом. Там опять звучал вопрос, ждать ли тотального карантина и вообще к чему готовиться. Премьер в очередной раз сказал, что не будет жестких ограничений, говорил о том, что очень действенным оказался адаптивный карантин», – отметил собеседник.

Учитывая, что статистика заболеваемости растет, во власти решили акцентировать внимание на позитивных моментах: места для инфицированных в больницах заполнены меньше чем наполовину, а уровень смертности всего около 2% – один из самых низких.

«Мы будем равняться в любом случае на опыт Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но и тут настроения поменялись. Если раньше нам приводили пример Италии, которой удалось остановить вспышку, то сейчас говорят уже о Швеции, где локдауна не было», – добавляет собеседник.

Но медики утверждают обратное: больницы во многих регионах заполнены больше чем наполовину, на госпитализацию попадают пациенты со средними и тяжелыми случаями. Многие побаиваются, что Украина может повторить сценарий марта, который был в начале эпидемии в странах ЕС. Главная причина – в неправильном алгоритме тестирования. Например, во многих странах ЕС, которые пострадали от эпидемии, сейчас ввели массовое тестирование. Взять хотя бы Испанию, которая на днях первой в Европе перешагнула отметку в 500 тыс. зараженных. За минувшие сутки в Испании обнаружили 8866 заболевших, при этом всего лишь 34 летальных случая.

«Чем больше больных обнаруживают – тем больше уменьшается процент тяжелых и летальных случаев. В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой», – объяснил в комментарии OBOZREVATEL известный украинский инфекционист Владимир Курпита.

Изначально, как неофициально рассказывают чиновники, пересматривать решение об усилении карантина планировали в случае, если на 100 тыс. населения будет не менее 60 заболевших. Сейчас же эта цифра перешла на сотни, но решение так и не приняли.

«По предварительной оценке мы видим, что пик будет примерно через полтора месяца. Пока это очень предварительно. Но там сейчас разные цифры называют, и некоторые действительно устрашают. Пока консолидированное решение звучит так: зачем закрывать всю страну, если на западе Украины растет число заболевших, а, например, на юге – наоборот», – поясняют в правительстве.