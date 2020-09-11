Российские хакеры пытались взломать сети фирмы, связанной с Байденом

С сентября 2019 года хакерская группа Strontium, которую связывают с ГРУ России, совершила кибератаки на более чем 200 организаций, прямо или косвенно связанных с предстоящими выборами президента США. Об этом говорится в заявлении вице-президента Microsoft по безопасности Тома Берта.

По его информации, в течение последних месяцев российские хакеры пытались атаковать сотрудников компании SKDKnickerbocker из Вашингтона, которая работает с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и другими влиятельными демократами. Получить доступ к компьютерным сетям компании злоумышленникам не удалось.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти обвинения «чепухой». Представители России последовательно отрицают причастность к вмешательству в выборы в других странах.

Джон Халтквист, топ-менеджер компании FireEye, специализирующейся на кибербезопасности, заявил, что активность российских хакеров представляет наибольшую опасность, так как они склонны к «разрушительным действиям».