Комитет по этике выявил плагиат в научных работах Шкарлета

Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердил наличие плагиата в трех работах главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета. К такому выводу комитет пришел сегодня, 11 сентября, на заседании, передает LIGA.net.

Жалобы о плагиате поступили в комитет по этике от нардепа Инны Совсун, общественной организации «Трон» и Фонда региональных инициатив. Также письмо с просьбой проверить информацию о плагиате в работах Шкартела поступило от Секретариата Кабмина.

«Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата», — сообщил глава Нацагентства Сергей Квит.

То, что в работах и. о. министра образования есть плагиат, признали и три иностранных эксперта – профессор этики и права Кристиан Мориарти, международный чешский специалист Томаш Фольтинеку и эксперт по вопросам пиратства и плагиата Кшиштоф Гутовский. Отрывки научных работ были переведены для них на английский язык.

На заседание комитета пришел адвокат главы Минобразования Александр Радченко. По информации LIGA.net, он постоянно перебивал Квиту и заявлял ему отвод.

По словам Радченко, у главы Нацагентства личные неприязненные отношения со Шкарлетом, поскольку ранее Квита критиковал и. о. министра.

Заседание комитета продолжилось после того, как ушел адвокат Шкарлета. В итоге было решено рекомендовать Нацагентству установить факт плагиата в статьях.