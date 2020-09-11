Владимир Загребельный: ветеринар-вымогатель, обложивший данью киевские рынки, снова рвется во власть

О Владимире Зегребельном на удивление мало информации в интернете.

На запрос «выбивается» несколько громких заголовков: «Ветеринар-уголовник Владимир Загребельный создал из своих подчиненных банду, обложившую данью торговцев мясом»; «Сколько и кому дал на лапу коррупционер Владимир Загребельный чтобы не загреметь в тюрьму?»; «Владимир Загребельный: матерый ветеринар-взяточник опять стремится во власть»; «Коррупционер, вор и мошенник времен Януковича Владимир Загребельный зачищает свою преступную биографию в Интернет»; «Коррупционер из «енакиевских» привык ни в чем себе не отказывать… «Спалил» и себя, и схему»; «Владимир Загребельный: опытный ветеринар-ворюга хочет в команду к Зеленскому».

В заголовке одной из них, похоже и таится ответ на то, почему так мало информации и нем в Сети. Похоже, что ее активно чистят. Но и того, что есть, достаточно, чтобы понять: Загребельный весьма одиозная личность времен Януковича.

Правда, данные в Едином государственно реестре судебных решений подчистить не удалось. Речь идет о деле №42015000000001137

Оно, правда, за 2016 год, но все равно — весьма интересно. Суть в том, что, будучи руководителем Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, Владимир Загребельный с двумя подчиненными разработали механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды за предоставление выводов качества мясной продукции.

По данным следователей, Загребельный через ветеринарного врача отдела организации работы лабораторий Института передал указание руководителям лабораторий требовать взятки за экспертизу мясной продукции на продовольственных рынках Киева.

Например, заведующая отделом организации работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы получала от торговцев рынка «Дарницкий» по 50 гривен за каждый выданный вывод о качестве мясной продукции. Деньги ей передавались два раза в месяц, и, поскольку за этот период на указанном рынке выдается более тысячи таких выводов, общая сумма набегала около 50 тысяч гривен в месяц. Собранные деньги она отдавала завотделу правовой работы и документооборота института, а тот передавал их непосредственно директору. Следствие зафиксировало факт получения директором более 200 тысяч гривен, добытых в результате этой схемы.

Обвинение инкриминировало чиновнику ч.3 ст.368 УК Украины. Печерский суд Киева принял решение, которым разрешил подозреваемому внести залог в размере почти 300 тысяч гривен для освобождения из предварительного заключения, обязав его при этом являться на заседания суда и запретив покидать территорию Киева.

Но дело давнее, да и закончилось оно ничем.

Кто же такой Владимир Загребельный?

Уроженец Винницкой области Загребельный начинал свою карьеру в начала 90-х в Енакиево, на малой родине беглого Виктора Януковича. Там же начинал карьерный взлет и беглый экс-министр агрополитики Николай Присяжнюк, во времена которого Загребельного назначили на должность директора государственного НИИ.

В 1987-2010 гг. Работал в Енакиево Донецкой области. В частности, был зампредседателя правления ЗАО «Продовольственная компания« Юнкерс »и директором ООО« Енакиевский мясокомбинат ».

Инвестором компании «Юнкерс» была лондонская фирма Reef Holdings PLC, совладельцем которой был Николай Присяжнюк, с 2010 года министр аграрной политики в правительстве Николая Азарова.

Соучредителями «Енакиевского мясокомбината» является Валерий Енчев и Юрий Хатаев, последний значится директором ООО «Донбасвугиллярезерв» Дениса Шумакова, сына Юрия Шумакова (прозвище — Шумак), близкого к экс-нардепа Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. В свое время Шумаков был соседом семьи Иванющенко в пгт Восход, Ялта. В Крыму Шумаков и Иванющенко возвели имения у «чайного домика» экс-президента Виктора Януковича.

В 2010 году, когда уроженец Енакиево Виктор Янукович стал президентом, Загребельный был назначен директором Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. В 2012 году был освобожден, но решением Высшего спецсуда 2013 восстановился в должности. Фактически Загребельный приступил к исполнению обязанностей в июле 2014.

При Януковиче работа Загребельного на посту главного ветеринарного «проверяльщика» сопровождалась ежемесячными скандалами и уголовными делами. Так, уже в феврале 2011 года управление КРУ Минфина по г. Киеву добилось в суде права на внеочередную проверку «ДержНДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи» (т.е., государственные ветсанэксперты просто не пускали государственных ревизоров).

Осенью 2012-го разразился скандал, а затем судебный процесс, вокруг задержанной фуры с 20 тоннами генно-модифицированного корма для скота. На груз имелась справка ветсанлабэкспертизы о допустимой доле ГМО-компонента (сои) и отсутствии возбудителей фитоболезней. Но эксперты независимой от ГВФС гослаборатории, «Укрметротестстандарта», обнаружили в образцах из фуры превышение содержания ГМО, да и опасные для растений вирусы тоже. Вскоре после начала ГМО-скандала Владимир Загребельный ушел на долгий больничный с туберкулезом костей, из-за чего и был потом уволен. И впоследствии востановился в прежней должности, как вы понимаете.

После 2016-го года следует «провал» в биографии выдающегося ветеринара. Но он отнюдь не потерялся — до сих пор работает в Государственном научно-исследовательский институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Правда, уже на другой должности. Он нынче Заместитель директора по научному обеспечению лабораторной диагностики инфекционных болезней животных

Думается, он активно продолжает реализовывать всякие мутные схемы — пусть должность и поменялась, но опыт-то никуда не деть! Как и связи, и желание немножко прибавить к своей официальной зарплате. А позволяет ему это система воров и взяточников, которая не поменялась ни при Порошенке, ни при Зеленском.