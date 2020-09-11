Якщо віддавати Росії наше російськомовне надбання, то швидше втратимо, ніж здобудемо, – Ткаченко

Якщо віддавати РФ наше російськомовну спадщину в різних сферах, то Україна швидше втратить, ніж здобуде. Таку думку висловив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю Українській правді.

“Якщо ми будемо віддавати Росії те, що, на мій погляд, є нашим спадком, особливо літературні, мистецькі, наукові надбання людей, які народилися в Україні і визнавали себе українцями, лише тому, що вони розмовляли російською мовою, ми скоріше багато втратимо, ніж здобудемо”, – сказав міністр.

Він додав, що Україна перебуває у ситуації фактичної війни з країною-агресором. Але наша сильна сторона якраз полягає в тому, щоб унеможливити використання Росією елементів маніпуляцій стосовно мови, стосовно питань історії тощо. Також міністр зазначив, що у нього своє бачення, як запобігати таким маніпуляції, але він не хотів би його нав’язувати, а механізм повинен бути розроблений в результаті діалогу вчених. Він зазначив, що такий діалог зокрема відбудеться і в рамках круглих столів, організованих МКІП.

“Після розмови вчених будуть закриті зустрічі за участі політиків та лідерів думок за модерацією Аспен інституту, на яких вони спробують знайти з різними точками зору свої бачення того, як рухатися далі”, – додав Ткаченко. Міністр вважає, що всі посадові особи повинні розмовляти українською мовою, але в побуті їм не можна заборонити розмовляти іншою мовою. Він також додав, що механізм, як просувати, робити рекламу української мови, повинні розробити фахівці. Нагадаємо, раніше біля будівлі офісу президента України, відбувся мітинг з вимогами відставки міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка і його заступника Лариси Петасюк.