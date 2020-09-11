Наталя Могилевська засвітила романтичне фото з бойфрендом

Співачка відкрила свій оксамитовий сезон тижневим відпочинком у сонячній Хорватії. Цього разу вона провела відпустку разом зі своїм коханим. Повідомляє «Люкс ФМ».

Свій Instagram Наталя Могилевська засипала фото красивої природи та моря, знімками в бікіні. Та найбільшу увагу фанатів привернув кадр, на якому зірка позувала зі своїм мужчиною.

Ніжні обійми, романтичний захід Сонця та мальовничі краєвиди – в серці артистки зараз точно любов.

ОСЕНЬЮ ВАС ЖДУТ НОВЫЕ СЮРПРИЗЫ… А ПОКА ДЕЛЮСЬ С ВАМИ НЕВЕРОЯТНОЙ ПРИРОДОЙ, РАССВЕТАМИ И ЗАКАТАМИ. КАК ВИЖУ И ЧУВСТВУЮ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПРИРОДУ. КРАСОТА ВОКРУГ НАС, ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ УМЕТЬ ПРИСМОТРЕТЬСЯ,

– написала Наталя Могилевська в одному з постів, натякаючи, що кохання та краса навколо надихнули її на нові творіння.