Эффект Гордона

Практически все политики, которые приходят к Гордону на интервью, чтобы усилить или отмыть свой политический имидж, или добиться какой-то персональной цели, как правило, плохо заканчивают.

Парадокс в том, что после шумных или скандальных интервью у Гордона их ситуация в политике не улучшается, а ухудшается.

Зато сам Гордон чувствует себя все лучше и лучше, «пожирая» престиж и перспективы очередных, честолюбивых персонажей своих передач.

Его рейтинг в Ютубе растет, а их роли в политике и рейтинг падает.