11 вересня – трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в річницю терактів 11 вересня наголосив, що в усьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров’я людей.

Про це президент України написав на своїй сторінці в Twitter.

“11 вересня – трагічна дата в історії США, та й усього світу. У всьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров’я людей. Сьогодні Україна згадує разом зі США. Ніколи не забувайте”, – написав Зеленський.

#September11 — a tragic date in the history of the #USA and indeed, of the whole world. There should be no place for terrorism or any other flagrant acts against human life and health in the entire civilized world. Today #Ukraine remembers with the US. #NeverForget

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2020