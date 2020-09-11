Бойовики використовують перемир’я для укріплення позицій і передислокації бронетехніки

Російсько-терористичні війська на Донбасі проводять військові навчання, а також передислоковують і накопичують заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію.

Таким чином окупанти готують провокації, аби звинуватити Україну в порушенні перемир’я, зірвати нормандські домовленості та заблокувати намічене на листопад відкриття КПВВ “Щастя”. За словами начальника Генштабу ЗСУ Сергія Корнійчука, російські окупаційні війська навряд чи могли використати час перемир’я для підготовки широкомасштабного наступу на Донбасі, оскільки за наявних засобів розвідки непомітно зробити це неможливо.

Про це Корнійчук повідомив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV. За його словами, “при тих засобах розвідки, які в нас є, при тих системах розвідки це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, які знаходяться на передовій, неукомплектованість”. Водночас, зазначу, зафіксовані на тимчасово окупованих територіях факти, свідчать про інше. Так в період т.зв. “безстрокового перемир’я”, на території самопроголошеної “ЛНР” відбулася масштабна передислокація важкої бронетехніки і ствольної артилерії, що заборонена Мінськими домовленостями. З 22 серпня в ОРЛО почалися батальйонно-тактичні навчання на території т.зв. “Лутугинських таборів”, розташованих поблизу селищ Мирне і Круглик.

Передислокація і накопичення важкої бронетехніки тривала з кінця серпня і до 4 вересня, під час якої у цьому районі зосередили близько 60 одиниць бронетехніки, зокрема танки Т-64 і Т-72. На полігоні біля Міусінська і Хрустального, сьогодні зосереджено 20 одиниць реактивних установок БМ-21 “Град”, що заборонено Мінськими домовленостями. І третій район – селище Бугаївка Перевальського району. З 20 чисел серпня там відбуваються батальйонно-тактичні навчання танкових екіпажів і зосереджується ствольна артилерія калібром понад 120 мм. На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області було зафіксовано 12 самохідних гаубиць (2С1 “Гвоздика”, калібр 122 мм) та дев’ять буксируваних гаубиць (Д-30А “Жаба”, 122 мм). Крім цього, зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на полігоні поблизу села Бугаївка – 17 танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 “Стріла-10”); на полігоні поблизу Міусинська – дев’ять самохідних гаубиць “Гвоздика”, 12 буксируваних гаубиць “Жаба”, один танк Т-64 та чотири ЗРК “Стріла-10”. Цю інформацію підтвердила у своєму звіті і СММ ОБСЄ, яка за допомогою своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА) зафіксувала накопичення окупантами бронетехніки в районах, заборонених Мінськими домовленостями.

Тобто, попри усі заяви Генштабу ЗСУ про те, що накопичення озброєнь не відбувається, факти свідчать про інше. Також зазначу, що всупереч домовленостям у нормандському форматі, бойовики в односторонньому порядку проводять інженерні роботи та укріплюють свої позиції біля селищ Золоте-5, Калинове і наглядового поста поблизу Олександрівки, а також дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового.

Примітно, що упродовж 5 та 6 вересня поблизу блокпосту бойовиків південніше ділянки розведення в районі н.п. Золоте спостерігачі ОБСЄ бачили членів російських збройних формувань із нарукавними пов’язками з написом “СЦКК”. При цьому, деякі з них зайшли вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 метрів на північ від її південного краю, а потім повернулися. Крім того, зафіксована передислокація окремих підрозділів батальйону матеріально-технічного забезпечення (місце постійного базування – місто Луганськ, вулиця Краснодонська) у район міста Щастя, на територію, контрольовану бойовиками “ЛНР”. Ця передислокація відбувається під прикриттям будівництва Контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) “Щастя”, про відкриття якого було домовлено під час переговорів у нормандському форматі. Відкриття КПВВ заплановане на листопад. Однак разом з інженерною технікою, в цей район перекидається також безпосередньо бронетехніка. А на території колишнього оздоровчого табору, що розташований навпроти міста Щастя, наразі концентруються окремі підрозділи розвідувального батальйону 2-го Армійського корпусу “ЛНР”. До того ж, наприкінці серпня ГІ “Права справа” зафіксувала чергову ротацію регулярних підрозділів Збройних сил РФ, що пізніше підтвердили БПЛА місії ОБСЄ. Спостерігачі ОБСЄ в своєму звіті від 3 вересня розповіли, що виявили військові вантажівки за 2,5 кілометра від окупованого населеного пункту Астахове Луганської області, який знаходиться поблизу російського кордону в Луганській області. В свою чергу українська розвідка повідомляла про завезення на територію ОРЛО додаткових боєкомплектів і паливно-мастильних матеріалів. За інформацією ГУР МОУ, 24-30 серпня в з’єднання і частини бойовиків доставлені близько 700 тонн пального, шість вагонів з боєприпасами і жива сила.

Викладені випадки підтверджують факти порушень мінських домовленостей і досягнутих 22 липня 2020 року мер щодо посилення режиму припинення вогню з боку незаконно збройних формувань ОРДЛО Зазначу, що попри усі вищенаведені факти передислокації, накопичення озброєнь російсько-терористичними військами, військово-політичне керівництво України дивним чином не реагує на подібні факти порушення нормандських домовленостей. І усе це відбувається на тлі заяв ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна про те, що Збройні сили України начебто порушують перемир’я й укріплюють позиції біля селища Шуми під Горлівкою. А також на тлі інформаційної кампанії терористів “ЛНР” з приводу того, що ЗСУ порушують узяті на себе зобов’язання щодо нерозміщення бронетехніки в місцях пілотного розведення та відкриття КППВ “Щастя”.

28 серпня на брифінгу в окупованому Луганську офіційний представник “народної міліції ЛНР” Я .Осадчий заявив, що “за минулий тиждень встановлено знаходження замаскованої бойової техніки українських окупантів в районах населеного пункту Щастя – два бронетранспортери; населеного пункту Лопаскине – один бронетранспортер; населеного пункту Кримське – одна броньована розвідувально-дозорна машина і одна інженерна машина”. Не виключаю, що за допомогою цієї інформаційної кампанії, Україну намагаються звинуватити в накопиченні техніки та у можливих військових провокаціях. Не виключено, що буде запущено сценарій, за яким ЗСУ звинуватять в обстрілах позицій бойовиків, аби зірвати нормандські домовленості та відкриття КПВВ “Щастя”. На тлі провокацій і загострення на Сході, переконаний, що заплановані на території Білорусі військові навчання “Славянское братство-2020” за участю Росії будуть використані як елемент військового тиску на політичне керівництво України, аби схилити його до виконання політичної частини Мінських угод і домовленостей у нормандському форматі. Зокрема – ратифікації формули Штайнмаєра, проведення місцевих виборів в ОРДЛО і надання тимчасово окупованим територіям особливого статусу.

Навчання “Славянское братство-2020”, так само як і навчання “Кавказ-2020”, це один з елементів концентрації сил вторгнення у безпосередній близькості до кордонів України. Однак, я скептично оцінюю реалізацію цих планів на практиці. Буде тиск на Україну у вигляді військових маневрів, можливі провокації безпосередньо на лінії зіткнення на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, але Кремль навряд чи наважиться на широкомасштабну військову агресію проти України.