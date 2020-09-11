Особенности законопроекта об удаленной работе

Дистанционная или надомная? Верховная Рада Украины собирается законодательно урегулировать «удаленку» и разделить ее на два типа: дистанционная и надомная.Что будет считаться удаленной работой? Законопроект вносит изменения в Кодекс законов о труде и дает законодательные определения для дистанционной и надомной работы

Дистанционная работа. В этой ситуации человек работает где угодно, но не в помещении работодателя. Сотрудник сам выбирает рабочее место и сам же отвечает за условия, в которых работает. График он также может выстраивать сам, но общее рабочее время не может превышать 40 часов в неделю.

Надомная работа. Главное отличие – в этой ситуации сотрудник работает дома или в другом определенном месте. Рабочее место надомного сотрудника – фиксированное. В некоторых случаях работодатель может поставить условие о надомной работе без заключения отдельного трудового договора. И что это значит?

Работодатель имеет право знать, где работает сотрудник и внести эти данные в трудовой договор. Работать не обязательно дома.

Работодатель все равно должен разъяснить сотруднику правила охраны труда, для этого рекомендуют использовать видеосвязь.

У сотрудника должен быть доступ к таким данным как внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, другой документации, которая регулирует рабочие отношения в компании.

У сотрудника должна быть возможность объединять удаленную работу и работу в помещении работодателя. А пока мы ещё только обсуждаем законодательное урегулирование удаленной работы, сотрудники IT-компаний в Долине активно негодуют в связи в тем, что оказывается сотрудникам, работающим на дому, но у которых есть дети, досталось больше бонусов и бенефитов, чем тем у кого нет детей. Например, родителям дают больше отпусков и доплачивают за “усилия по организации рабочего пространства”. Об этом пишет NY Times.

Валерія Заружко