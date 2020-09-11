Стало известно, когда снимут с производства суперкар Nissan GT-R

Смена поколений японского суперкара Nissan GT-R произойдёт не ранее 2023 года. Об этом сообщает Motor1. Окончание производства GT-R нынешнего поколения компания отметит выпуском особой модификации с форсированным до 720 л.с. двигателем.
Для GT-R Final Edition адаптируют тот двигатель, что устанавливается на Nissan GT-R50, созданный японцами вместе с ателье ItalDesign. Штатный 3,8-литровый V6 форсирован с 550 л.с. и 632 Нм до 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента.
«Прощальный» суперкар построят ограниченным тиражом: соберут всего 20 экземпляров. Стоит отметить, что количество запланированных GT-R50 заметно больше и составляет 50 экземпляров. Ожидаемая стоимость GT-R Final Edition — 40 миллионов иен (около 380 тысяч долларов США).
Первый серийный Nissan GT-R50 представили в мае нынешнего года. Помимо доработанного двигателя редкий суперкар отличается усиленной трансмиссией, переосмысленной в итальянском духе внешностью и особой отделкой салона. Стоит такое купе 990 000 евро.