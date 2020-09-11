Отца Зеленского хотели «наградить» еще в 2017 году

В 2017 году Криворожский экономический институт подавал заведующего кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Александра Зеленского, отца нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, на звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Как пишет «Бабель», в ответ на информационный запрос издание получило копию выписки из протокола конференции трудового коллектива вуза

В документе перечислили заслуги Александра Зеленского, за которые он был удостоен получения звания «Заслуженный деятель науки и техники». Среди них – обучение бакалавров и магистров по специальности «Инженерия программного обеспечения» и подготовка студентов-призеров олимпиад, управление международной программой, которая занималась разработкой информационной системы, научно-исследовательские работы и тому подобное.

На пожизненную государственную стипендию отца Зеленского также выдвинули, но позже – в феврале 2020 года, вместе с профессором кафедры международной экономики и доктором педагогических наук Владимиром Кулишом.



