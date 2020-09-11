В Минске силовики оцепили посольство Швеции, где спрятались противники Лукашенко

Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Минске, где находятся двое мужчин, которых пытались задержать во время акции протеста 6 сентября. Им удалось скрыться на территории посольства и они решили просить политического убежища в Швеции.

Как передает «Апостроф», соответствующее видео, опубликованное в Telegram-канале TYT.BY.новости, записал житель Витебска Владислав Кузнечик, который находится на территории посольства вместе со своим отцом Виталием Кузнечиком.

По словам Владислава, 6 сентября силовики к нему и его отцу применили силу при разгоне акции протеста в Витебске. Их пробовали задержать и били дубинками. Сыну удалось отбить отца у силовиков и им удалось скрыться. 4 дня они прятались, поскольку боялись преследования со стороны властей.

«Сразу нас не пустили (на территорию посольства — «Апостроф»), возможно, не поверили. Поэтому мы перелезли через забор и сидим здесь. Сейчас ОМОН окружил посольство и ждет, пока посольство выдаст нас им», — рассказал Владислав.

Он сообщил, что за всей их семьей ведется слежка, даже за детьми. Сейчас мужчины скрываются уже пятый день.

Впоследствии Владислав сообщил журналистам, что шведские дипломаты пытаются связаться с руководством в Стокгольме, чтобы решить ситуацию с просителями политического убежища. Им сказали пока ждать решения.