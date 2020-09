Фільм студії Disney «Мулан» зіткнувся з закликами до бойкоту (видео)

Ремейк студії Disney мультфільму «Мулан» зіткнувся з новими закликами до бойкоту після того, як стало відомо, що деякі сцени блокбастера зняті в Сіньцзян-уйгурському автономному районі, де широко порушуються права уйгурського населення, повідомляє «Бі-бі-сі».

Раніше фільм про легендарну китайську войовницю за 200 млн доларів вже стикався з критикою після того, як головна актриса Лю Іфей підтримала поліцію Гонконгу, яка жорстоко придушувала демократичні протести минулого року.

Лю Іфей поділилася в соцмережі Weibo постом урядової пекінської газети «Женьмінь жибао», в якому написано:

«Я теж підтримую поліцію Гонконгу. Тепер ви можете мене побити ».

Нижче напис англійською мовою: «Яка ганьба для Гонконгу».

Скріншот поста Лю Іфей в Weibo

Підтримка жорстокості поліції Гонконгу викликала бурю обурення в міжнародному співтоваристві, в «Твіттері» хештег #BoycottMulan почав набирати обертів.

Зовсім недавно картина «Мулан» знову опинилася в центрі уваги і палких суперечок після того, як минулого тижня фільм випустили на каналі Disney +.

Жаннетт У, гонконгська письменниця з Великобританії, поділилася знімком з подячним списком в кінці фільму. Жаннетт зазначила, що місце зйомок — район Сіньцзян, де уйгури та інші етнічні меншини зазнають масових переслідувань.

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.

You know, the place where the cultural genocide is happening.

They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV

— Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020

Глядачі також помітили, що компанія Disney висловила «особливу подяку» восьми урядовим організаціям в Сіньцзяні, зокрема Бюро громадської безпеки в місті Турфані, де знаходяться декілька «таборів перевиховання», і Відділу пропаганди Комуністичної партії Китаю (КПК) в Сіньцзяні.

Відкриття викликало нову хвилю обурення через те, що Голлівуд готовий схилятися перед авторитарним режимом КПК.

За оцінками ООН, китайська влада незаконно утримує не менше одного мільйона уйгурів та інших мусульман, відправивши їх у табори, де вони піддаються жорстокому поводженню і катуванням.

Згідно з дослідженням, проведеним німецьким вченим Адріаном Зенцем, КПК проводить примусову стерилізацію уйгурських жінок в Сіньцзяні. Тільки в 2019 році рівень народжуваності в Сіньцзяні знизився на 24%.

«Disney явно дякує Бюро громадської безпеки Турфана за допомогу в створенні “Мулан” (вони називають Сіньцзян “Північно-Західним Китаєм” і вдають, що уйгурів не існує). Бюро керує щонайменше 14 центрами ув’язнення, в яких без суду і слідства затримані представники меншин», — пише Натан Русер, дослідник з Австралійського інституту стратегічної політики.

Disney explicitly thanks the Public Security Bureau of Turpan municipality for their help in making Mulan (they call Xinjiang “Northwest China” & pretend Uyghurs dont exist).

Turpan PSB runs at least 14 detention facilities that are designed to extrajudicially detain minorities. https://t.co/tvTJchNsBV

— Nathan Ruser (@Nrg8000) September 7, 2020

Адріан Зенц також заявив в інтерв’ю «Бі-бі-сі», що Бюро громадської безпеки Турфана відповідає за організацію китайських таборів «перевиховання», в яких утримуються уйгури.

«Стає тільки гірше! Тепер, якщо ви дивитеся “Мулан”, ви не тільки закриваєте очі на жорстокість поліції і расову несправедливість, але і потенційно причетні до масового тюремного ув’язнення мусульман-уйгурів», — написав у «Твіттері» правозахисник з Гонконгу Джошуа Вонг, закликаючи громадськість бойкотувати фільм.

It just keeps getting worse! Now, when you watch #Mulan, not only are you turning a blind eye to police brutality and racial injustice (due to what the lead actors stand for), you’re also potentially complicit in the mass incarceration of Muslim Uyghurs. #BoycottMulan https://t.co/dAMgZ6PWTD

— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 7, 2020

Перші заклики до бойкоту пролунали ще в 2017 році після того, як режисер «Мулан» Нікі Каро розмістила в «Інстаграме» фотографію зі зйомок фільму з позначкою міста Урумчі в Сіньцзяні.

